PASSA DI CONTINUO SOTTO CASA DELL’EX MOGLIE… E VIENE ARRESTATO

A Nereto i carabinieri, in collaborazione con i colleghi di Martinsicuro, hanno arrestato un uomo per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie. L’uomo, su cui grava il divieto sin dal 2022, aveva più volte violato l’ordine di non avvicinarsi alla ex moglie, già nei giorni passati era stato notato transitare davanti alla casa coniugale fino a che la moglie non ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato. L’uomo dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto per sottrarsi all’arresto ha assunto un atteggiamento provocatorio e minaccioso, non riuscendo nel suo intento e finendo comunque in carcere.