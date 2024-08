CAMERA ARDENTE AL MAZZINI PER PAMELA DI LORENZO, VENERDI 16 AGOSTO I FUNERALI A VILLA FIORE (ORE 17)

Pamela Di Lorenzo sarebbe morta per arresto cardiaco causato dalla forte scarica elettrica che hanno lasciato la donna per lungo tempo senza ossigeno e tutto questo ne avrebbe causato danni cerebrali irreversibili. Lo ha accertatao l'autopsia svolta oggi. I funerali della donna si terranno venerdì 16 agosto, alle ore 17, nella chiesa di Santa Maria a Villa Fiore. E per il giorno dell’addio, la sindaca Antonietta Casciotti, con una specifica ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo, la camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo.