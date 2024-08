FOTO/ UN INCENDIO STA DIVORANDO ETTARI DI VEGETAZIONE AD ATRI E CELLINO ATTANASIO

Un incendio sta divorando ettari di vegetazione nella zona di Santa Margherita ad Atri. Al lavoro Vigili del fuoco e Protezione civile. Le fiamme da contrada Cascianella sono arrivate vicino al cimitero e stanno lambendo il comune di Cellino Attanasio e la zona artigianale. Anche oggi, dunque, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono stati impegnati nell'azione di spegnimento di alcuni incendi che hanno interessato il territorio provinciale. Nel corso della mattina un incendio di sterpaglie e bosco si è sviluppato in località San Giorgio di Castiglione Messer Raimondo. L'incendio, che ha interessato una superficie di circa due ettari, è stato estinto da una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo con la collaborazione di due squadre di volontari dell'antincendio boschivo AIB dell'associazione Gran Sasso d'Italia, Sezioni di Val Fino e Bellante. È ancora in corso invece un incendio avvenuto nella zona del cimitero di località San Giacomo di Atri. Circa quattro gli ettari di terreno interessati dalle fiamme in una zona impervia per la presenza di calanchi che ha reso complesse le operazioni di spegnimento. Sul posto anche l’elicottero "Drago 155" del Reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara e "lupo grigio" messo a disposizione dalla Regione Abruzzo che hanno effettuato numerosi lanci con il coordinamento da terra di un DOS (direttore operazioni di spegnimento) del Comando dei vigili del fuoco di Teramo. Attualmente la situazione è sotto controllo, grazie al massiccio intervento dei vigili del fuoco di Teramo che sono giunti sul posto con 17 unità e 7 mezzi operativi e alla collaborazione di volontari dell'antincendio AIB dell'associazione ANA di Atri. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell'area percorso dalle fiamme.