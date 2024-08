TORTORETO/ OLTRE 200 PARTECIPANTI ALLA 30ESIMA EDIZIONE DEI CASTELLI DI SABBIA, ECCO I PREMIATI

Oltre 200 persone hanno partecipato alla gara dei Castelli di sabbia sulla spiaggia di Tortoreto Lido, nata dalla collaborazione tra collaborazione tra la Parrocchia del Sacro Cuore di Tortoreto e il Comune di Tortoreto, all’interno dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta. La trentesima edizione ha riscosso successo e messo all’opera, in competizione tra loro, tanti veri artisti della sabbia. C’erano adulti e bambini, ‘architetti’ dalle mani sapienti e principianti: tra il Quattro Palme e il Lido Sirena grande è stata la partecipazione di pubblico e protagonisti.

Ventitre i gruppi – agguerriti – che si sono dati battaglia armati di secchielli e palette, arte e fantasia, per poi ritrovarsi tutti la sera in piazza Carducci per festeggiare insieme e conoscere il nome del castello più bello. Un leone, un libro delle fiabe, una piovra, una tartaruga e tanti altri originalissimi castelli: queste sono solo alcune delle opere che sono state realizzate, ma che non sono comunque riuscite a superare il ‘Tarta-Torta a Tortoreto, creato dal gruppo I Galli di Gaghello, che si è imposto grazie soprattutto alla cura del dettaglio e alla perfezione nella realizzazione. Secondo posto per i Madagascar che ha realizzato ‘Geloe Disgelo’. Al terzo posto i fedelissimi Amici di Civita Castellana con il ‘Il Castello dei funghi.

Valutare l’originalità e la realizzazione non è stata una passeggiata per i 10 giurati. Tutte le squadre hanno ricevuto un premio, anche se di valore diverso in base alla classifica: buoni spesa presso attività locali, ma anche prosciutti, pasta, biscotti e vino, per festeggiare tutti insieme la bella esperienza dei Castelli di Sabbia tortoretani.

La giornata si è conclusa con la premiazione in Rotonda Carducci, presentata dallo storico presentatore e con la collaborazione di Radio DJ International che ha fatto divertire il numeroso pubblico presente.