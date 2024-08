ESCLUSIVA / GUARDATE COME SI DIVERTONO I TURISTI DI PIETRACAMELA SUL CAMPO DA PADEL COSTRUITO COI SOLDI DEL PNRR...

Ve lo ricordate il campo da Padel di Pietracamela?

Quello realizzato coi fondi del Pnrr?

Quello col tendone bruttissimo, visibile… pià della stessa “petra” che domina il paese.

Insomma, questo? ... Ve lo ricordate?

Gli dedicammo un articolo qualche mese fa: QUESTO, ricordando anche come, per l’amministrazione comunale del SIndaco Antonio Villani (che per noi resta il peggiore degli ultimi quarant’anni), questo fosse un intervento fondamentale.

Leggiamo nella delibera: «… l'Amministrazione Comunale ritiene prioritaria l' esecuzione di detto intervento al fine di rendere nuovamente fruibile la struttura sportiva sia da parte della popolazione residente che dai numerosi turisti e villeggianti che il periodo estivo ed invernale popolano il borgo di Pietracamela (uno dei borghi più belli d'Italia)…».

Siamo in estate.

C'è venuta la curiosità di vedere quanto si divertissero, su quel campo da Padel «…i numerosi turisti e villeggianti che il periodo estivo popolano il borgo di Pietracamela…».

Dite la verità, anche voi siete curiosi, vero?

E allora venite con me, vi porto al campo di Padel, nel rinnovato centro sportivo costato 362 mila euro, coi lavori iniziati il 20 dicembre 2022 e finiti, da contratto, il 22 novembre del 2023.

Finiti?

Eccoli.

Lasciamo a voi il commento…