"CHIEDIAMO TUTELA PER I LAVORATORI DELLA GIULIANOVA PATRIMONIO"

Apprendiamo dalla stampa che la vicenda dei lavoratori della Giulianova Patrimonio è all’atto finale a seguito dell’esternalizzazione del servizio di manutenzione del verde pubblico. Seguiamo con grande attenzione la trattativa che dovrebbe portare all’assorbimento di tutti i lavoratori (diretti e interinali) e chiediamo che gli stessi vengano ampiamente tutelati nei loro diritti acquisiti.

Ribadiamo che in un’ottica di città bella e sostenibile, la cura del verde rappresenti un aspetto importante di cui un’amministrazione efficiente dovrebbe farsi carico direttamente. Peraltro – e non certo per colpa delle maestranze – oggi nella Citta di Giulianova la manutenzione del verde pubblico è inadeguata e insufficiente.

Il Cittadino Governante

Il Partito Democratico

Movimento 5 Stelle