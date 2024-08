NUMEROSI FEDELI HANNO PRESO PARTE ALL'APERTURA DELLA PORTA SANTA DI ATRI CON CHIUSURA IL 22 AGOSTO

In una Atri gremita di fedeli, si è ripetuto il solenne rito dell’apertura della Porta Santa della Basilica Concattedrale, tradizione che si porta avanti dal 1295 (la prima apertura) mentre la bolla è del 1294. Il rito è stato anticipato, dalle 17,30, dal corteo storico per le vie della città ducale. Il corteo è partito con tantissimi figuranti dal Teatro Comunale incanalandosi su via Ferrante, via Grue e successivamente in via Santa Chiara, via Beato Rodolfo e via Picena prima di giungere a Piazza Duchi Acquaviva dove si è unito ai rappresentanti delle istituzioni e alle autorità per raggiungere, passando da corso Elio Adriano, la Cattedrale. La Dama che ha portato il Martelletto è stata la giovane atriana Marta Mutoschi. Dieci le città che hanno sfilato con i loro gonfaloni: L'Aquila, Teramo, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Silvi, Pineto, Campli, Morro D'Oro, Castilenti e Montefino, oltre alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Teramo. Presenti anche rappresentanti dei Carabinieri del Comando di Atri e della Compagnia di Giulianova, del Commissariato di Polizia di Atri, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, della Croce Rosso Verde, dei Lions Club Atri Terre del Cerrano, i Runners tedofori abruzzesi delle associazioni sportive: ASD HAT Atri Polisportiva, ASD Podistica dell'Adriatico con la fiaccola della Perdonanza– Scerne e Podistica New Castle - Castelnuovo al Vomano oltre a numerosi cittadini di Atri e al gruppo corale Claricantus. Nella Basilica appena arrivato il corteo storico le autorità religiose hanno proceduto all’Apertura della Porta Santa, situata sul lato della Cattedrale, col Vescovo di Teramo-Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi, che ha effettuato i rintocchi di rito a seguito dei quali sono stati aperti i battenti della Porta Santa. I fedeli attraversandola potranno ricevere l’indulgenza. Stasera alle 21, la giornata si concluderà con il Concerto “Le Arti son donne: MedioEvoco” a cura del Coro Femminile “Claricantus” con il MelodiEnsemble nel Cortile di Palazzo Acquaviva.

Oggi, 15 agosto per le solennità dell’Assunta ci saranno Sante Messe alle 7,30; alle 10 e alle 11,15. Dopo la messa delle 19 ci sarà la processione. La Porta Santa sarà chiusa il 22 agosto 2023, dopo la messa delle 19, quando verrà ricollocato l’Ostacolo. I fedeli potranno confessarsi, comunicarsi e pregare per ricevere l’indulgenza.

“Vedere Atri così gremita, nonostante il caldo, per questo antichissimo rito – dichiarano il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Atri, Domenico Felicione – è sempre una grande emozione. Ringraziamo ancora una volta, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi per il suo rinnovato legame con la comunità atriana, ai tedofori per aver collegato L’Aquila con Atri portando la fiaccola del perdono e a tutti coloro che hanno partecipato al corteo e quanti hanno lavorato per la riuscita dell’iniziativa”.