INCIDENTE IN A 14/ CHIUSO IL TRATTO ROSETO-PINETO: CODE INFINITE: 4 FERITI, UNA DONNA E’ GRAVE

Incidente in A14 direzione sud. Tratto Chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto. Entrata consigliata verso Pescara: Pineto. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Roseto Degli Abruzzi. Nel sinistro, come informa Autostrade per l’Italia, sono rimaste coinvolte due automobili e una moto. E si registrano code infinite. L'emergenza è finita verso le 12. Tre donne ed uno sono rimasti feriti nell'incidente avvenuto in galleria.

Quattro le persone rimaste ferite e trasportate nei vari ospedali della provincia tra le quali una donna di 53 anni in gravi condizioni.