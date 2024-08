ASINO IN FUGA NEL TRAFFICO TERAMANO, CATTURATO DAI CARABINIERI

A Putignano, all’altezza del distributore GPL, un asino correva avanti e indietro tra le macchine che transitavano, creando pericoli per la circolazione e per l’incolumità dell’animale stesso. Sul posto, è stato inviato un equipaggio della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Teramo. I Carabinieri, dopo aver momentaneamente interrotto la circolazione dei mezzi, hanno cercato di calmare l’animale che era molto agitato, quindi l’hanno catturato e con una cavezza di fortuna, l’hanno allontanato dalla sede stradale. Successivamente, i Carabinieri hanno rintracciato il proprietario, che non sapeva della fuga.