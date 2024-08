VANILLA APRE A ROSETO, LA PASTICCERIA DI QUALITÀ OFFERTA FRONTE MARE

Dopo aver cullato il progetto di aprire una seconda sede in piazza Martiri, poi abbandonato per problemi burocratici e non certo per mancanza di volontà, l’avviatissima pasticceria teramana Vanilla si regala una seconda sede fronte mare a Roseto degli Abruzzi. Da sabato scorso, infatti, a deliziare il palato di rosetani e turisti c’è la nuova Vanilla, in via Grottaferrata, proprio di fronte allo storico Lido Celommi. Una location di prestigio, per una pasticceria che ha sempre fatto della qualità la propria cifra stilistica, grazie al maestro Davide Calvarese: «Dopo Teramo, in Centro Storico, perché via Savini è a tutti gli effetti in centro - spiega Calvarese - ci piaceva l’idea di una nuova sfida, in una città che non è solo un’importantissima località turistica, ma anche una cittadina vivace tutto l’anno, con una sua ricchezza civica e culturale, grandi eventi, questa apertura per noi segna un momento di crescita». La nuova pasticceria si chiama sempre Vanilla, e propone la stessa offerta di caffetteria a pasticceria del locale di via Savini, con la stessa qualità… ma vista mare.