I VOLONTARI DEL MULINO SALVANO DECINE DI AUTO IMPANTANATE NEL FANGO

Un improvviso temporale, oggi pomeriggio, ha trasformato in un "fangaio" il parcheggio del mulino di Poggio Umbricchio, scelto da molte persone per la loro gita ferragostana. Alla fine sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, chiamati da qualche automobilista impaurito, che temeva di rimanere impantanato. Decine di automobili sono rimaste bloccate dal fango, ma a risolvere tutto ci hanno pensato i volontari, una decina, che hanno sfidato il "fango-sapone" per aiutare tutti a ripartire, ma che alla fine erano ridotti a statue di fango.