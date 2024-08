CADUTE IN MOTO A TERAMO E ATRI, DUE CENTAURI RICOVERATI NELLA NOTTE



Due incidenti stradali, nella notte, hanno coinvolto motociclisti sulle strade teramane. Il primo, a Teramo, in contrada Scalepicchio, ha visto la caduta per cause in corso di accertamento, di un 49enne. Soccorso dagli operatori del 118, è ricoverato al Mazzini, dove è arrivato in codice rosso. Meno gravi, invece, le condizioni di un 18enne, di Atri, caduto con il suo scooter alle 3,30, mentre faceva ritornlo a casa. Ha riportato contusioni multiple ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale atriano.