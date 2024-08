ATTENZIONE / QUESTO RAGAZZO E' SCOMPARSO DA UNA SETTIMANA, DOPO UN'ESCURSIONE SUL GRAN SASSO



Si chiama Lewin Weituschat, è un escursionista tedesco, in Italia in Erasmus in un'università veneta, e di lui non si hanno più notizie dal 9 agosto, quando ha mandato una foto ai genitori, mentre si incamminava verso un'escursione in solitaria sulle montagne abruzzesi. Lo stanno cercando le squadre di soccorso, si pensa che possa essere stato nel Parco Nazionale del Gran Sasso, settore Corno Grande - Monte Corvo. Al momento della scomparsa indossava un pile blu visibile nella foto, impermeabile blu scuro Patagonia. Capelli castani scuri ricci lunghi fino alle spalle e occhi castani. Parla inglese. Chiunque avesse notizie, contatti al più presto: Giuseppe Randon: 333 144 4264