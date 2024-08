CREPE IN MAGGIORANZA, PAGANO CONTRO MARSILIO: «NO ALLA CACCIA AL CERVO, E' SIMBOLO D'ABRUZZO COME L'ORSO»



"Sono fermamente contrario alla

decisione della Giunta Marsilio di autorizzare la caccia al

cervo in Abruzzo a partire da ottobre che porterebbe

all'abbattimento selettivo di quasi 500 esemplari di una specie

che, come l'orso marsicano, è diventata un simbolo della nostra

regione, amata e rispettata da cittadini e turisti". Lo

dichiara, in una nota, il coordinatore regionale di Forza Italia

in Abruzzo, Nazario Pagano, presidente della Prima Commissione

Affari Costituzionali della Camera.

"Da abruzzese nutro un profondo rispetto per la flora e la

fauna del nostro territorio e non posso non riconoscere, e

difendere, l'importanza di alcune specie, diventate simboli

della regione. Per questo, in qualità di amministratore

politico, mi sono sempre impegnato a difenderle, come dimostrato

anche nel mio ruolo di presidente della I Commissione a

Montecitorio, dove ho proposto e fatto approvare nei mesi scorsi

un emendamento per scongiurare l'abbattimento dell'orso

marsicano. Intendo quindi approfondire ulteriormente le notizie

apparse sugli organi di stampa al fine di valutare ogni

possibile alternativa a un abbattimento così massiccio di cervi

in Abruzzo".