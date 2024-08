GIULIANOVA/ SONO 100 I PREFINALISTI NAZIONALI PER MISTER ITALIA E MISS GRAND PRIX

Sono un centinaio i prefinalisti e le prefinaliste nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2024 e Miss Grand Prix 2024, i prestigiosi concorsi di bellezza promossi come ogni anno da patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini per quanto riguarda i mister e di Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre per quanto riguarda il concorso femminile.

Grazie all’accordo tra Claudio Marastoni e l’Amministrazione comunale di Giulianova, in particolare con il sindaco Jwan Costantini e con l’assessore al turismo e manifestazioni Marco Di Carlo, sarà la cittadina abruzzese, per il quarto anno consecutivo, ad ospitare la Prefinale nazionale di Mister Italia, in affiancamento a Miss Grand Prix.

I prefinalisti nazionali approderanno nei prossimi giorni nella bellissima struttura del “Heliopolis Village” di Pineto, dove è previsto il quartiere generale dei concorsi e nella serata di mercoledì 28 agosto, sul palcoscenico di piazza del Mare a Giulianova, saranno presentati ufficialmente al pubblico, nell’attesa che la Giuria elegga i finalisti nazionali.

Nella serata di giovedì 29 agosto la scena se la prenderanno le ragazze con la presentazione, nella stessa piazza, delle finaliste nazionali di Miss Grand Prix, che proseguiranno il percorso verso la finalissima.

Soltanto i migliori mister e le migliori miss, però, si giocheranno gli ambiti scettri (finiti lo scorso anno nelle mani del milanese Pierluigi Mastropasqua e della riminese Azul Prandini) che verranno messi in palio sul palcoscenico di piazza della Rinascita (Salotto) di Pescara nella serata conclusiva.

Con una storia quasi quarantennale alle spalle, i concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix sono ormai considerati all’unanimità i più importanti nel nostro Paese.

Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social (FB e Ig): @concorsomisteritalia e @missgrandprix.