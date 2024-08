UBRIACO, MOLESTA I CLIENTI DI UNO STABILIMENTO, BLOCCATO CON LO SPRAY AL PEPERONCINO

A Giulianova i carabinieri hanno denunciato uno straniero per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, completamente ubriaco, ha prima disturbato e infastidito i clienti di uno stabilimento balneare, quindi ha colpito con uno schiaffo l’addetto alla sicurezza dello stesso stabilimento e, all’arrivo dei carabinieri, ha cercato di sottrarsi al controllo andando in escandescenza, costringendo i militari a fare uso della bomboletta spray al peperoncino per immobilizzarlo.