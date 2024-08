URTA UN'AUTO IN SOSTA; SI FERMA E NE DANNEGGIA ALTRE QUATTRO PICCHIANDO ANCHE UNO DEI PROPRIETARI. DENUNCIATO

Ad Alba Adriatica, i carabinieri hanno denunciato una persona per danneggiamento, minaccia e lesioni personali. L’uomo, all’alba, mentre alla guida della propria autovettura transitava per via Battisti, ha urtato un’auto lasciata regolarmente in sosta da un residente. Quindi, sceso dalla macchina, ha preso a calci e pugni altre quattro autovetture regolarmente parcheggiate, minacciando di morte tre proprietari dei mezzi che, richiamati dai rumori, erano scesi in strada, anche colpendone uno con un pugno. All’identificazione dello scalmanato, i Carabinieri sono giunti tramite le testimonianze e tra le immagini di un sistema di videosorveglianza privato.