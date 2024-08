DROGATO, DANNEGGIA IL PRONTO SOCCORSO, RIFIUTA LA VISITA MEDICA, SI BARRICA NEGLI SPOGLIATOI FINO A QUANDO I VIGILI DEL FUOCO NON FORZANO LA PORTA, POI I CARABINIERI L'ARRESTANO

A Giulianova i Carabinieri hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale, perché, sotto l’effetto di stupefacenti, mentre si trovava al pronto soccorso di Giulianova, dove era arrivato in ambulanza, s’era opposto alla visita da parte dei sanitari, minacciandoli con un portachiavi che presentava una punta acuminata di 10 cm, e la stessa cosa faceva nei confronti delle due guardie giurate presenti.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo s’è barricato negli spogliatoi del personale danneggiando delle strutture presenti. Per aprire la porta, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, poi l’uomo è stato immobilizzato con lo spray di al peperoncino