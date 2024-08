VIDEO/ UNA CATENA UMANA CONTRO L'EROSIONE DELLA COSTA DA VILLA ROSA A ... GIULIANOVA

Una catena umana si è formata oggi tra Villa Rosa e Alba Adriatica per dire no all'erosione della costa teramana. Una catena umana partita dal molo Silvestro e poi proseguito in un tratto di spiaggia verso sud per ribadire che i lavori devono partire subito, senza più ritardi. Il Movimento autonomo anti-erosione ha dato vita così al flash mob per tenere vivo il tema degli interventi contro l’erosione, il cui inizio è previsto per le prossime settimane nei due ambiti di Villa Rosa sud e il nord di Alba Adriatica. Nei prossimi giorni saranno distribuite le immagini registrate oggi con i droni agli organi di informazione.