TERAMANA UCCISA A COLTELLATE IN SVIZZERA DA UN PAZZO SCAPPATO DA UN MANICOMIO

Una donna teramana 75enne, originaria di Bellante, è stata uccisa a coltellate a Basilea. Arrestato il presunto assassino. Si tratta di Margherita Pino la cui salma è rientrata oggi in paese per i funerali che si svolgeranno domani alle ore 16 al centro pastorale Mater Misericordiae in via Cesare Battisti. Lascia le sorelle: Gabriella e Patrizia. La signora era vedova.