SOLIDARIETA'/ L'HOTEL BALTIC RACCOGLIE 1.500 EURO PER I RAGAZZI DELL'AMICACCI

È da diversi anni che ci occupiamo di solidarietà, con l'aquilonata, con la lotteria con le magliette e spesso anche senza dirlo. Siamo sempre contenti di poter contribuire in qualcosa e in qualcuno che rappresenta dei valori che condividiamo. L'attenzione per gli altri è al primo posto, sia quando si tratta del nostro lavoro sia quando è rivolta al lavoro di altri. Quest'anno ha un valore particolare perchè come vi abbiamo raccontato, l'Hotel Baltic apriva quarant'anni fa, nel 1984 e nello stesso anno l'Amicacci organizzò il primo torneo di basket in carrozzina. Fu un debutto fortunato per entrambi, in cui gli atleti trovarono ospitalità proprio al Baltic. É stata davvero una grande emozione ritrovarsi e rinnovare questa collaborazione. Ringraziamo di cuore tutti gli ospiti e gli amici del Baltic che, ogni volta rendono possibile in modo concreto l'attenzione per gli altri. Grati di poter consegnare 1.500€ a tutti i ragazzi dell'Amicacci.