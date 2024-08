AUTO IN FIAMME SULL’A14, SALVA GIOVANE COPPIA

Nel corso della serata di oggi, alle 19:55 circa, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta al km 321 dell'autostrada A14, carreggiata in direzione sud, nel comune di Tortoreto, a seguito dell'incendio di un'autovettura. Le fiamme hanno avvolto completamente una Citroen C3 con a bordo una giovane coppia. Dall'auto si è sprigionata un'alta colonna di fumo. Le due persone a bordo, appena accortesi della presenza dell'incendio, sono subito scese dal mezzo dopo averlo accostato al lato della carreggiata e si sono portate in una posizione di sicurezza. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno provveduto a spegnere rapidamente l'incendio dell'autovettura che è stato successivamente messa in sicurezza e hanno spento l'incendio che si è propagato sulla vicina scarpata. L'auto incendiata è stata successivamente recuperata da un carroattrezzi. Per tutta la durata dell'intervento la viabilità è stata garantita su una corsia di marcia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Autostradale per regolare il traffico veicolare e per gli adempimenti di competenza e personale di Autostrade per l'Italia per ripristinare idonee condizioni di circolazione sull'arteria autostradale.