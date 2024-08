PICCHIATO DENTRO ALLA DISCOTECA IL GATTOPARDO: IDENTIFICATO L'AGGRESSORE, SI TRATTA DI UN 20ENNE TURISTA. AD ALBA MANCANO LE TELECAMERE: E' ALLARME

Sarebbe stato identificato il presunto responsabile che, con un pugno, ha messo al tappeto un 21enne romano la notte di Ferragosto all'interno della discoteca di Alba Adriatica: il Gattopardo, provocandogli un grave trauma cranico e costringendolo al ricovero. Secondo le informazioni raccolte dalle forze dell'ordine, si tratterebbe di un turista, anch'egli giovane, intorno ai vent'anni, quindi un coetaneo della vittima e residente nel centro Italia. Le indagini sono ancora in corso, e i carabinieri della compagnia locale stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Un elemento che complica le indagini è l'assenza di telecamere di sorveglianza nel punto esatto in cui si è verificata l'aggressione. Questa mancanza costringe gli inquirenti a fare affidamento esclusivamente sulle testimonianze dei presenti, molti dei quali erano amici della vittima o comunque giovani avventori della discoteca. Ad Alba Adriatica la mancanza di videosorveglianza non solo sulla strada che conduce alla discoteca ma anche sul lungomare di Alba Aadriatica è un problema vero, e ci dicono, mai affrontato dall'amministrazione comunale pur essendo nel programma elettorale scorso. Prr questo motivo spesso accade che non si riesce a venire a capo in tempi brevi a denunce e a fatti maturati sul lungomare appunto e quest'estate si sono registrati più episodi finiti a suon di denunce.

L'alterco sarebbe durato diversi minuti, con i due ragazzi che si sarebbero confrontati animatamente davanti a decine di testimoni, molti dei quali sembrano aver minimizzato l'accaduto fino al momento del pugno fatale, verso le 3:30, scrikve oggi Il Messaggerol. L'aggressore, con un colpo preciso e violento, ha colpito il volto del 21enne romano, facendolo cadere a terra privo di sensi. La vittima è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova e trasportata in ospedale al Mazzini di Teramo, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico.