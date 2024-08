STUDENTE DISPERSO, RITROVATO LO ZAINO SUL CALDERONE

Alcune segnalazioni dell'ultimo minuto tengono vive le speranze dei familiari di Lewin Weituschat, un ragazzo tedesco di 25 anni, studente di Scienze Forestali all'Università di Padova e impegnato da circa un mese in un tirocinio alla Sapienza di Roma, scomparso durante un'escursione in solitaria tra il Monte Camicia e il Monte Corvo. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso 9 agosto. Ieri i vigili del fuoco hanno recuperato, in località Calderone, lo zaino che indossava. La segnalazione è arrivata dagli amici dello studente. Trovata la traccia, ora bisogna risalire al giovane che, al momento della scomparsa, pare indossasse un pile blu. Ha lunghi capelli e occhi castani, parla bene l'inglese. Ultimo contatto con la famiglia risale a venerdì scorso.