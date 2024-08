VIDEO-FOTO/ MISS ITALIA 2024: ECCO CHI SONO MISS CINEMA ABRUZZO E MISS FRAMESI

Elette ieri sera a Tortoreto, in una piazza affollatissima di turisti e curiosi, la nuova Miss Cinema Abruzzo 2024 che è Anna Paola Armando e Miss Framesi Abruzzo che è invece Alessandra De Luca. Presente anche la Miss Abruzzo 2023: Siria Di Giacomo che presto dovrà cedere lo scettro.



Alessandra De Luca ha 20 anni ed è di Trasacco studentessa in economia e management all'Università D'Annunzio Chieti Pescara è la nuova Miss Framesi Abruzzo 2024. La tappa di Tortoreto ha chiuso le finali regionali di Miss Italia che va alla ricerca della Miss Abruzzo 2024 la cui finale si svolgerà il 25 agosto in piazza del Mare a Giulianova.

Ieri sera, le reginette abruzzesi si sono sfidate per conquistare le ultime due fasce in concorso, quella di Miss Cinema e quella di Miss Framesi in Largo Marconi, la location che ha ospitato le diciassette ragazze aspiranti ai due titoli in palio prima della finalissima. L'evento è stato organizzato dall'assessorato al Turismo del Comune di Tortoreto. Due le giurie che hanno avuto il compito di eleggere le due finaliste, le quali, oltre ad accedere alla serata conclusiva di Miss Abruzzo, andranno direttamente alle prefinali nazionali a Numana dal 4 al 7 settembre.