ESPLODE ZANZARIERA ELETTRICA, SEI TURISTI COSTRETTI AD EVACUARE L'APPARTAMENTO

Sarebbe stata una “zanzariera elettrica” a provocare ieri sera alle 23,30, un’esplosione in un appartamento di Pineto, in via Sardegna, nel quale si trovavano in villeggiatura sei turisti campani. L’esplosione, che sulle prime sembrava riconducibile alla caldaia, è avvenuta nell’appartamento al primo piano di una palazzina di quattro unità abitative.

Al momento dell’ evento gli occupanti vacanzieri dell’immobile, fortunatamente, si trovavano tutti all esterno. Sul posto, i Vigili del Fuoco di Roseto e i Carabinieri della Stazione Silvi per sopralluogo. Sono stati i Vigili del Fuoco di Roseto ad accertare che l’ esplosione era stata provocata dalla zanzariera elettrica di medie dimensioni, lasciata accesa. I vacanzieri, poi, sono stati ospitati per la notte da alcuni amici .