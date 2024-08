RISSA TRA TRENTA PERSONE A POGGIO SAN VITTORINO, SEI FERITI

Rissa tra africani e pakistani a Poggio San Vittorino, ieri notte intorno alla mezzanotte. E’ stato necessario l’intervento della Polizia e dei Carabinieri, per mettere fine allo scontro che s’era scatenato all’interno del Centro di accoglienza Medi Hospes. Una trentina le persone coinvolte, tutte come detto di etnia africana e pakistana. Il bilancio è di sei feriti, quattro dei quali trasportati al pronto soccorso di Teramo, mentre gli altri due in quello di Giulianova. Nessuno, fortunatamente, in pericolo di vita.