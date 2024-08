SI CHIUDE CON UN RISULTATO POSITIVO LA 53ESIMA SAGRA DI TORANO, AFFLUENZA IN LEGGERO CALO

Si è chiusa, ieri, la 53esima Sagra di Torano. Soddisfatta l'amministrazione comunale con il Sindaco Anna Ciammariconi ed anche la Proloco nonostante il calo di presenze. "L'affluenza è diminutita del 15% rispetto agli altri anni - dice il presidente della Proloco di Torano Nuovo Norberto Ravetti - forse dovuta alla diminuzione dei turisti al mare. I prezzi sono rimasti, però, invariati da anni, sia il panino con la salsiccia che con il formaggio. In altre sagre i costi sono molto più alti. Il direttivo è molto soddisfatto di come sono andate le cose. Ringraziamo l'amministrazione che è sempre al nostro fianco", conclude Ravetti.

"Bilancio positivo, con necessità di migliorarsi sempre, specie sul versante della tradizione e della tutela e valorizzazione dei prodotti locali per il Sindaco di Torano Nuovo- numeri importanti anche per l'apertura del museo di arte sacra, che va però più estesa per il prossimo anno, nell'orario".