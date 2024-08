VIGILI, CAPITANERIA E VOLONTARI TUTTI IN MARE A CERCARE UN DISPERSO...CHE ERA TORNATO A CASA

Due soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, in servizio nel presidio stagionale di soccorso acquatico di Roseto degli Abruzzi, sono intervenuti nel tratto di mare antistante gli stabilimenti balneari Ohana e Lido La Sirenetta a Roseto degli Abruzzi per fornire collaborazione ad alcuni bagnini impegnati con i loro pattini di salvataggio nella ricerca in acqua di un bagnante 40enne in difficoltà. La ricerca è stata avviata a seguito di una segnalazione giunta da un altro bagnante che aveva perso di vista il suo amico mentre si trovavano insieme in acqua. Per l'attività operativa gli specialisti dei vigili del fuoco hanno utilizzato un gommone attrezzato. Le ricerche si sono interrotte quando si è diffusa la notizia che il bagnate da cercare era riuscito a ritornare da solo a riva. Sono stati allertati anche la Guardia Costiera di Giulianova, giunta sul posto con un natante e proprio personale per coordinare le ricerche e i sommozzatori dei vigili del fuoco in servizio presso il Distaccamento di Roseto degli Abruzzi.