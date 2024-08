VIDEO-FOTO/ ALLAGAMENTI E ALBERI A TERRA DOPO L'ONDATA DI MALTEMPO, SOTTOPASSO DI MOSCIANO CON 40 CENTIMETRI DI ACQUA E' STATO MESSO IN SICUREZZA, BOMBA D'ACQUA A MONTORIO

Allagamenti ed alberi a terra in diversi zone della provincia stanno mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco della provincia di Teramo e la Polizia Stradale. A Bellante un albero è venuto giu' interrompendo il transito tra la stazione e il paese, diversi sottopassi sono allagati e tra questi anche quello di Mosciano, all'uscita della A 14 che la polizia stradale sta valutando se chiudere dopo la segnalazione di diversi automobilisti per la presenza di acqua alta 40 centimetri. Dopo il sopralluogo è stato ripristinato il regolare transito al sottopasso cos' come sulla ss 80 sempre in direzione Mosciano per la caduta di rami e a Giulianova sulla sp 22.

A Montorio, in via Duca degli Abruzzi, una bomba d’acqua che ha creato un piccolo smottamento sul viale principale ha creato preoccupazione al Sindaco Altitonante, subito rimosso.

A partire dal primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Teramo sono impegnati, si legge in una nota delle ore 18.17, in numerosi interventi a causa del maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Abbondanti nubifragi hanno colpito la zona di Montorio al Vomano, Teramo, Bellante e successivamente la fascia costiera, provocando frane, allagamenti di sottopassi e scantinati, infiltrazioni d'acqua. Al momento i vigili del fuoco del Comando di Teramo e dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto, con il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi, hanno hanno effettuto circa 30 interventi. La situazione è in evoluzione e al momento restano da effettuare ulteriori 30 interventi circa.

A Giulianova, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione di un albero caduto nel parco Matteotti che ha danneggiato le tende del ristorante "Il parco degli arrosticini".