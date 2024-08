NON È DEL RAGAZZO TEDESCO SCOMPARSO LO ZAINO RECUPERATO SUL GRAN SASSO

Non è di Lewin Weituschat, il ragazzo tedesco di 25 anni, studente di Scienze Forestali all'Università di Padova e impegnato da circa un mese in un tirocinio alla Sapienza di Roma, scomparso durante un'escursione in solitaria tra il Monte Camicia e il Monte Corvo, lo zaino ritrovato. Da più approfondite analisi, si è scoperto che si tratta di uno zaino perduto tempo prima della scomparsa del ragazzo, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 9 agosto. Le ricerche continuano.