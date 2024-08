VIDEO-FOTO/ ECCO COME ABBIAMO SALVATO LA VITA AL 51ENNE COLTO DA MALORE AL FRANCHETTI

Nella giornata di ieri, 17 Agosto 2024, tre nostri operatori del 118 Romagna (Rimini) insieme ad alcuni loro amici hanno intrapreso una via ferrata lungo il Gran Sasso d'Italia. Fin qui nulla di strano visto che abbiamo tanti appassionati di montagna che si dedicano a queste attività. Accade però che in una sosta al rifugio 'Franchetti', a 2.433 metri di altitudine, alcuni testimoni catturano l'attenzione dei nostri colleghi per un uomo di 51 colto da un malore. Alle prime valutazioni, si rendono subito conto che l'uomo è in arresto cardiaco. Non si perde nemmeno un istante e il team sanitario sa bene come muoversi: mentre il primo inizia subito il massaggio cardiaco, il secondo chiama il 112 e il terzo recupera e utilizza un defibrillatore che fortunatamente è presente al Rifugio. Dopo la terza scarica, il cuore del 51enne riprende a battere. Nel giro di pochi minuti arriva l'elisoccorso. I nostri operatori collaborano alle operazioni di soccorso per poi affidarlo alle cure dei sanitari che lo trasportano all'ospedale di Teramo dov'è tuttora ricoverato ma in buone condizioni di salute. Anche in questa circostanza è stata salvata una vita. Senza divisa, senza ambulanza, ma con la grande professionalità dei nostri colleghi a cui ci sentiamo di rivolgere una grande riconoscenza: Luca Serafini - Infermiere Mattia Montalti - Infermiere Giovanni De Luca - Autista Soccorritore. Grazie di cuore a voi e a tutto il gruppo di amici che ha collaborato alle operazioni di soccorso.

QUI IL SOCCORSO AL RIFUGIO FRANCHETTI