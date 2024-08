UN'ALTRA DONNA COLPITA DA UN FULMINE SULLA COSTA TERAMANA



Un altro caso di donna colpita da un fulmine sulla costa teramana. Oggi, alle 18,30, durante il temporale che si è abbattuto sul litorale, una donna di 38 anni, è stata colpita dagli effetti di un fulmine, che le si è abbattuto accanto, sul lungomare di Tortoreto, nella zona del campo da rugby vicino al camping Salinello, dove la donna si trovava nel momento del temporale. Subito soccorsa, la donna presentava i sintomi di una parestesia agli arti, quindi è stata trasferita dall'ambulanza del 118 all'ospedale di Teramo, dove è stata ricoverata in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

«E' successo davanti al campo da rugby - riferisce l'addetto alla reception del Camping Salinello - la signora non è una nostra ospite, ma una nostra dipendente, che lavora per l'imoresa di pulizie che opera nel campeggio, aveva appena staccato dal suo turno, quando è successo»

Il fatto si è verificato a poche ore dal funerale di Pamela Di Lorenzo, celebrato ieri pomeriggio, e rinnova l'importanza di adottare tutte le misure di prevenzione consigliate dalla Protezione Civile.