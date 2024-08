VENTINOVENNE VA ALLE GOLE DEL SALINELLO E SCOMPARE, INCIDENTE O SUICIDIO?



Sono ancora frammentarie, le notizie sulla scomparsa di un ventinovenne di Tortoreto, che nella mattinata di ieri era andato a fare un’escursione con un gruppo di amici alle Gole del Salinello, e poi è scomparso. Sul caso, che interessa Carabinieri e Vigili del Fuoco, da ieri impegnati nelle ricerche, per ora c’è il massimo riserbo, perché si tratta di capire se si tratti di una scomparsa legata ad un evento accidentale, se di un allontanamento volontario o se, nella più tragica delle eventualità, di una scelta legata ad una volontà suicidaria. Tutte le ipotesi sono al momento aperte e le ricerche, rallentate nella fase più critica dell’ondata di maltempo di ieri, sono riprese all’alba.

AGGIORNAMENTO DELLE 8,30

L'auto dell'uomo è stata rinvenuta questa notte in un'area di sosta vicina alle Gole del Salinello . Alle ricerche in corso, partecipano Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco, anche con l'intervento dell' unità cinofila molecolare. Inatnto, si apprende che il ventinovenne si era allontanato dopo aver salutato gli amici e alle gole del Salinello è arrivato da solo, non in gruppo. A lanciare l'allarme è stata la famiglia, preoccupata per la sorte di P.U.P. (queste le iniziali).



IN AGGIORNAMENTO