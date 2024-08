MALTEMPO / NOTTATA DI LAVORO PER I VIGILI... E RICOMINCIA A PIOVERE





Nottata di superlavoro per i Vigili del Fuoco, che su tutto il litorale teramano sono stati chiamati ad effettuare decine di interventi per allagamenti e per la rimozione di rami caduti. L'ondata di maltempo continuerà per quasi tutta la giornata di oggi.