TERAMO/PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E SI SCHIANTA CONTRO LA COLONNA PORTANTE DI UNO STABILE

Una macchina, Peugeot 107. ha preso in pieno, alla Cona (Teramo), il pilastro portante di una casa, al civico 47. Si teme per la stabilità di una porzione dell'immobile e dei due appartamenti interessati. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. In corso l'accertamento delle cause che hanno portato l'automobilista a perdere il controllo del mezzo.