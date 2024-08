RITROVATO SANO E SALVO IL VENTINOVENNE SCOMPARSO, PASSEGGIAVA TRANQUILLAMENTE A RIPE DI CIVITELLA

E’ stato ritrovato a Ripe di Civitella, tranquillamente a passeggio per le vie della frazione, con il suo zaino, il ventinovenne di Tortoreto del quale, nella tarda mattinata di ieri, la famiglia aveva denunciato la scomparsa, con una tale preoccupazione che aveva fatto temere addirittura volontà suicidarie. Per fortuna, non era così. Il ventinovenne sta bene, ha probabilmente passato la notte all’aperto, senza comunicare nulla alla famiglia, e questa mattina stava facendo ritorno verso l’auto, dopo che per tutto il pomeriggio, parte della serata e dall’alba di oggi, l’hanno cercato Carabinieri, Soccorso alpino e Vigili del fuoco, anche con l'intervento dell' unità cinofila molecolare.