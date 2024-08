IL 25 AGOSTO APPUNTAMENTO CON IL X TROFEO DELLA MONTAGNA NELLA FAGGETA DEL MONTE CAMICIA

Domenica 25 agosto , dalle ore 7.30 in poi, presso la sede del Cai Castelli (Rifugio “Enrico Faiani”), in località Colle Corneto di Castelli, l’associazione “Il Faggio” organizza il X Trofeo della Montagna, con il patrocinio di tutti i comuni della Valle Siciliana, del Consorzio BIM di Teramo, del GAL Gran Sasso Laga, della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, del Liceo Artistico Grue di Castelli, della ditta Trivelli Tartufi.

Il Trofeo quest’anno celebra la sua decima edizione consecutiva in un luogo ancora più suggestivo: la faggeta del Monte Camicia, che da alcuni anni ospita un altro evento locale molto interessante, ovvero la rievocazione della transumanza. La transumanza e la “cerca e cavatura del tartufo” sono, infatti, le due pratiche tradizionali riconosciute quali Patrimonio immateriale dell’umanità, inserite nella lista dell’UNESCO da tramandare alle future generazioni.

Anche questa edizione vedrà premi speciali per tutti, in particolare il “Trofeo cani da tartufo”, statuetta raffigurante un cane realizzata in ceramica craquelé, semirè bianco maiolicato, finita con lustri a terzo fuoco, ideata dalla studentessa Azzurra Rigamonti (classe 2^A del Liceo Grue) con l'aiuto della Prof.ssa Milva Consorti. L'opera (30x25 cm) racconta la sinergia di uomo e cane alla ricerca di questo tubero buono e prezioso per l'economia montana.

Il Trofeo della montagna, insieme ai diversi eventi, primo fra tutti la Fiera internazionale del tartufo d’Abruzzo, rappresenta un’iniziativa che concorre alla promozione e valorizzazione dell’intero comparto, richiamando sempre un nutrito pubblico e numerosi concorrenti anche da fuori regione.