SPINTONA I CARABINIERI E SCAPPA, IL GIUDICE GLI IMPONE DI PRESENTARSI IN CASERMA 5 VOLTE ALLA SETTIMANA

A Tortoreto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo per resistenza a Pubblico Ufficiale. Notato sul lungomare “sirena” con fare sospetto, infatti, era stato fermato dai militari, ma per sottrarsi al controllo li aveva spintonati cercando di fuggire per le vie adiacenti. Subito rincorso dai carabinieri, è stato immobilizzato ed arrestato. Questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Teramo, che dopo aver convalidato l’arresto, lo ha scarcerato disponendo che si presenti in caserma per cinque volte a settimana.