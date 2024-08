VIDEO-FOTO/ IL SOTTOSEGRETARIO ALL'AGRICOLTURA TAGLIA IL NASTRO DELLA 53ESIMA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI

Taglio del nastro, nonostante la pioggia, della 53esima edizione della Sagra della Porchetta di Campli. La politica nazionale, regionale e locale c'era tutta in piazza a mangiare il panino. Tra i vertici della politica regionale il Presidente Marco Marsilio con i vertici di Fratelli d'Italia, il sottosegretario all'agricoltura La Porta e i padroni di casa: Quaresimale assessore agli eventi e Mariani, consigliere regionale oltre a molti sindaci della provincia di Teramo, presente anche la presidente della Camera di Camera di Commercio Antonella Ballone. Piccolo tour in giro per le vie camplesi compresa la Scala Santa e poi tutti seduti per un buon panino.