FOTO/ SPETTACOLARE INCIDENTE A MORRO D'ORO: QUASI ILLESI GLI OCCUPANTI DELLE AUTO

Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi è intervenuta per un incidente stradale avvenuto nel comune di Morro d'Oro.

L'incidente si è verificato lungo la SS150, in località Pagliare. Il violento scontro è avvenuto tra una BMW X4 e una Mini Countryman. Il conducente della BMW e le due persone a bordo della Mini hanno riportato contusioni e traumi per cui si è reso necessario il trasporto presso l'ospedale Mazzini di Teramo, effettuato con due ambulanze del 118 di Roseto e dell'associazione Pros di Pineto. I vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, hanno estratto le due persone a bordo della Mini e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Pineto per gli adempimenti di competenza. La strada statale è rimasta bloccata al traffico per tutta la durata dell'intervento e i rilievi dell'incidente. Leggere le contusioni, per fortuna, i due sono entrari in pronto soccorso in codice verde.