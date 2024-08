I LETTORI CI SCRIVONO/ I DEFUNTI DI VALLE SAN GIOVANNI VENGONO SEPOLTI A CARTECCHIO PER MANCANZA DI LOCULI

Volevo segnalare la solita inefficienza della TEAM a riguardo del cimitero di Valle S.Giovanni. E' il secondo defunto che viene sepolto a Teramo per mancanza di posti mentre ci sono tombe scadute da tempo addirittura sepolti dal 1956/57 e loculi scaduti. Non mi sembra corretto trasferire i defunti in città. Scusate lo sfogo