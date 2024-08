SI RIBALTA CON L’AUTO, DONNA 63ENNE ESCE DALL’ABITACOLO E CHIAMA I SOCCORSI

Questa mattina, all’alba, a Pineto in via D’Annunzio, l’auto condotta da una donna di 63 anni, dopo aver sbandato si è ribaltata. La donna, fortunatamente, è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo, e a chiamare i soccorsi. Sul posto, è intervenuta l’ambulanza del 118, che l’ha accompagnata all’ospedale di Atri, dove è stata ricoverata in codice giallo.