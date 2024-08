ERA UN CONOSCIUTO IMPRENDITORE ED ERA STATO CANDIDATO AL COMUNE IL 49ENNE TROVATO SENZA VITA

Si chiamava Massimiliano Fabretti, era un conosciutissimo imprenditore, stimato e molto apprezzato, nel campo della sorveglianza e della security, ed era stato anche candidato al Comune di Giulianova, il 49enne trovato senza vita nel giardino di casa sua, in via Austria a Roseto degli Abruzzi, nella zona residenziale della frazione di Sant’Anna. Come accertato dai sanitari, Fabretti soffriva da tempo di patologie cardiache, e questa mattina all'alba ha avuto un infarto fatale. Alle ultime elezioni comunali, era stato candidato nella lista di "Giulianova in movimento" a sostegno di Jwan Costantini. A scoprire il corpo senza vita di Fabretti, sono stati alcuni passanti. Il magistrato ha disposto la riconsegna della salma ai familiari.