VIOLENZE E SCONTRI IN PIAZZA GARIBALDI E A POGGIO SAN VITTORINO, CASAPOUND: "EPISODI FIGLI DELL'INCAPACITA' DI GESTIRE IL TERRITORIO"

Dura presa di posizione di CasaPound Italia dopo i recenti episodi di aggressioni e violenze avvenuti in Piazza Garibaldi ed a Poggio San Vittorino "Sindaco ed Amministrazione comunale hanno palesato l’incapacità di gestire il problema extracomunitari, droga, prostituzione e soprattutto sicurezza pubblica. Criticità denunciate pubblicamente già a partire dallo scorso febbraio".



"Il risultato di questo disinteresse, o incapacità è stato la nascita di zone franche, dove prospera la criminalità extracomunitaria, con il proliferare di episodi di violenza che hanno messo a rischio l’incolumità di cittadini della nostra comunità ".



“A fronte di tutto questo ci chiediamo quali siano i progetti dell’amministrazione per eliminare questi fenomeni. A Teramo, come in ogni altra città italiana, non devono esistere zone