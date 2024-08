PICCHIA I CARABINIERI, POI SI SENTE MALE E VA IN OSPEDALE E IN CARCERE

I Carabinieri della stazione di Notaresco hanno arrestato un uomo del luogo su ordine del Tribunale di Teramo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e della suocera, emesso dallo stesso Tribunale nel febbraio 2024 a seguito delle denunce di maltrattamenti in famiglia.

Quando i carabinieri si sono presentati nell’abitazione, l’uomo è andato in escandescenza, spintonando e strattonando ripetutamente i militari che però sono riusciti a bloccarlo, ma dopo essere stato immobilizzato ha accusato un malore ed è stato trasportato all’ospedale di Teramo dal 118, poi è stato dimesso e portato in carcere. Oltre a rispondere dei reati per cui era stata emessa la custodia in carcere, dovrà rispondere anche di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.