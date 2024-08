AL VIA, DOMANI, LA 44ESIMA TENDOPOLI DI SAN GABRIELE

Il tema che affronterà la prossima Tendopoli, sintetizzato nello slogan “Non stare zitto!” è un invito rivolto ai giovani a <<fare rumore >>, che riprende le parole di papa Francesco: “Far tacere i giovani è una tentazione che è sempre esistita. Ci sono molti modi per rendere i giovani silenziosi e invisibili. Molti modi di anestetizzarli e addormentarli perché non facciano “rumore”, perché non si facciano domande e non si mettano in discussione.” Padre Cordeschi invita così i giovani a non stare zitti: <<Dovete fare rumore>> ha detto <<non quello sulle barricate colorate di veleno ideologico, ma quello del cuore libero, che desidera uscire dalla “fiorita serra” del pensiero unico e accattivante, per sognare la vita. Gridate il disagio di un amore inquinato, di una speranza delusa, di un futuro negato! Fermatevi, ascoltate, apritevi all’amore. Liberatevi “dagli umori e dagli amori” del momento, immergetevi nell’oceano dell’Amore. Dio vi ama! L’essere amato è la sorgente della speranza. Non omologatevi all’influencer del momento, ma diventate followersdell’influencer per eccellenza, Gesù, che da 2000 anni è in cima alle classifiche dell’audience>>.

Entrando nel merito del programma Giovedì 22 agosto alle ore 18.00, dopo la sistemazione in tenda, è previsto il saluto ai tendopolisti del padre provinciale passionista Giuseppe Adobati. In serata, Il musical su San Francesco,adattato dalle “Stelle del Borgo” e, a seguire come tradizione vuole, l’arrivo della “Fiaccola della Speranza” previsto per le ore 23.00. Venerdì 23 agosto i ragazzi entreranno nel vivo della discussione con la relazione alle ore 9.30 “La vera speranza è incontrarel’Amore” di don Cristiano Marcucci,consulente familiare e coniugale, esperto di relazioni di coppia e familiari e presidente del Consultorio Familiare diocesano di Pescara. Alle 11.00 seguirà la testimonianza delfaticoso e affascinate rischio di vivere la speranza didon Maurizio Patriciello, parroco anti clan di Caivano (Napoli) impegnato in prima linea nella lotta contro la criminalità organizzata e nella tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali radioattive nella Terra dei fuochi. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, la relazione “Quale speranza per l’uomo nell’era dell’AI?” del docente, nonché vice presidente dell’Associazione Italiana Ascoltatori Radio e telespettatori (AIART),Lorenzo Lattanzici indicherà quali vie percorrere per vivere la speranza nell’epoca dell’intelligenza artificiale. A chiudere la serata, il tend fest con i Gen rosso Acoustic Concert. Sabato 24 agosto la giornata tend si aprirà con le relazioni “Dal PIL al BIL: dal profitto al benessere, la nuova frontiera della ricchezza” di Luciana delle Donne, ex manager bancaria di successo che, dopo aver creato la prima banca on line in Italia ha deciso di cambiare vita per diventareanima, corpo e cervello della ONLUS «Made in Carcere», che promuove il lavoro delle donne detenute nelle carceri italiane.

A seguire, la testimonianza “Non tutto quello che luccica è oro” della giornalista Raide “La vita in diretta” Ilenia Petracalvina. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, si terranno il consueto deserto e la festa della riconciliazione, prima della via crucis serale alle ore 21 sul piazzale del Santuario. Domenica 25 agosto la Tendopoli chiuderà con la Festa dei giovani dal titolo “Prendi la tenda e cammina!” Alle 11.00 è prevista la messa presieduta dal padre provinciale; poi, come tradizione vuole, la foto ricordo davanti al vecchio Santuario. Nel pomeriggio alle ore 14.00 i saluti.

Potete seguire la Tendopoli on line sul sito www.tendopoli.it e sul canale social Facebook (Tendopoli di San Gabriele Onlus).