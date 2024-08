LA DENUNCIA / «IL DEGRADO FIGLIO DEL DISAGIO GIOVANILE DANNEGGIA IL TURISMO ABRUZZESE»

Il problema della sicurezza in alcuni

luoghi sta danneggiando il sistema turistico abruzzese già gravato

da condizioni stagionali complesse". Così il presidente di

Federalberghi-Confcommercio ABRUZZO, Giammarco Giovannelli,

insieme ai presidenti di Pescara, Daniela Renisi, di Chieti,

Caterina Celenza, e dell'Aquila, Alberto Capretti. Durante il

vertice di Federalberghi, Giovannelli ha affermato: "È innegabile

che alla base vi sia un problema generale di disagio giovanile,

che tuttavia risulta più aggressivo e accentuato nelle località

che centralizzano il divertimento notturno come elemento primario

della vocazione turistica. Gli effetti della degradazione della

proposta creano un'immagine negativa del territorio e causano

danni e pericoli concreti spesso denunciati da turisti e comunità

residenti. Episodi di violenza e degrado, spesso conseguenti

all'abuso di alcolici persino tra i giovanissimi, non sono

limitati al Teramano, ma si verificano anche nel Pescarese, nel

Chietino e nell'Aquilano. In troppi casi si palesano situazioni

totalmente fuori controllo".

Passando alle soluzioni, Giovannelli prosegue: "Alla base c'è una

scarsa programmazione dei territori sul tema della sicurezza del

divertimento. Abbiamo più volte allertato le forze dell'ordine, a

partire dalle Prefettura e Questure che ringraziamo per

l'opportunità di ascolto e collaborazione che ci hanno concesso.

Serve un progetto serio e pluriennale sul fenomeno, che coinvolga

soprattutto i comparti produttivi del territorio posti in sinergia

con le pubbliche amministrazioni. È necessario un approccio

responsabile. Purtroppo, notiamo in alcune realtà atteggiamenti

inspiegabilmente inadeguati da parte di chi, anziché agire,

continua a negare l'evidenza dei fatti oggettivi. Arriviamo al

paradosso di vedere criticate le rappresentanze ufficiali dei

settori produttivi aderenti al CNEL oltre che rappresentative

nelle Camere di Commercio Italiane che affrontano responsabilmente

le problematiche evidenti su specifici territori. Non è possibile

assistere alla facile politica della lontananza e della ricerca

del 'capro espiatorio' mentre le Categorie chiedono un focus sulla

cooperazione ed il finanziamento di progetti volti a risolvere il

problema della sicurezza e del decoro turistico".

Giovannelli conclude con una riflessione: "Siamo più che propensi

ad incassare una imposta di soggiorno raddoppiata e quindi versata

nelle casse comunali, chiediamo anche di poter vedere impiegate

una parte di quelle risorse importanti per progetti attinenti alla

Sicurezza dei singoli comuni. Per fortuna, non mancano esempi

positivi. Questo è un momento delicato per l'economia turistica e

per tutto il suo indotto. Non possiamo permetterci di essere

percepiti come territori pericolosi e impreparati nell'accoglienza

dei nostri ospiti. Non lo siamo mai stati. Non è la nostra storia.

Abbiamo bisogno di interlocutori ed amministratori che siano

consapevoli, preparati e disponibili. Per questo motivo chiediamo

di attivare tavoli di programmazione strategica con largo anticipo

sulla stagione 2025. Chi non ha lo spirito di agire con buon

senso, chi continua purtroppo a nascondere la realtà con la bugia

del 'tutto va bene' e del 'mal comune mezzo gaudio', dovrebbe

iniziare a pensare di non occuparsi di turismo e lasciare spazio a

condizioni amministrative maggiormente propositive, risolute e

risolutive".