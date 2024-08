VENTINOVENNE IN RIANIMAZIONE PER UNA CADUTA COL MONOPATTINO

È caduto col monopattino, in via Defense a Cologna Spiaggia, un ventinovenne ora ricoverato in rianimazione al Mazzini di Teramo. Il giovane, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del monopattino ed è caduto, battendo violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico.