I LETTORI CI SCRIVONO / FORSE QUELLE E-BIKE ANDREBBERO PROTETTE...

Buongiorno, senza una copertura adeguata alle intemperie, potrebbe non essere la soluzione migliore. Le cadute e agenti atmosferici, come ad esempio acqua, sporcizia e temperature estreme, potrebbero costituire un pericolo per le batterie delle e-bike. Le temperature molto alte o basse, la luce solare diretta e le cadute potrebbero causare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni.